Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron
Les repas à thème à la MARPA de Margueron MARPA Margueron vendredi 29 mai 2026.
Margueron
Les repas à thème à la MARPA de Margueron
MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 12:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
En mai, venez manger un délicieux repas à la MARPA !
Le 29 mai, venez manger un repas chti à La Tuquette, la Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) !
Si vous avez plus de 60 ans venez profiter d’un excellent repas et d’un moment de convivialité pour seulement 9€ !
AU MENU
Entrée tarde au maroilles
Plat carbonade flamande avec frites
Dessert fromage, glace vanille & spéculos
Inscription obligatoire 48h avant, par mail marpa@paysfoyen.fr , ou par téléphone 05 57 49 42 51, ou en venant au 214 allée de la Tuquette à Margueron .
MARPA 214 allée de La Tuquette Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 42 51 marpa@paysfoyen.fr
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English : Les repas à thème à la MARPA de Margueron
L’événement Les repas à thème à la MARPA de Margueron Margueron a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays Foyen
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