Les Repas du Jeudi midi de Gourgan Rodez

Les Repas du Jeudi midi de Gourgan
Boulevard de Lattre de Tassigny Rodez Aveyron
Les Repas du Jeudi midi de la Maison de Quartier de Gourgan vous invite à la découverte de la gastronomie d’un nouveau pays chaque 3ème jeudi du mois.
En ce début d’année, l’Allemagne est mise à l’honneur et le repas est organisé par le comité de jumelage Rodez-Bamberg.
Réservation au 05 65 75 67 73. 12 .
Boulevard de Lattre de Tassigny Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 67 73
