Les Repas du Jeudi midi de Gourgan

Boulevard de Lattre de Tassigny Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Les Repas du Jeudi midi de la Maison de Quartier de Gourgan vous invite à la découverte de la gastronomie d’un nouveau pays chaque 3ème jeudi du mois.

En ce début d’année, l’Allemagne est mise à l’honneur et le repas est organisé par le comité de jumelage Rodez-Bamberg.

Réservation au 05 65 75 67 73. 12 .

Boulevard de Lattre de Tassigny Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 67 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Repas du Jeudi midi de Gourgan Rodez a été mis à jour le 2026-02-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)