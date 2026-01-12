Les repas partagés de La Palette Dun-le-Palestel
Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
2026-01-13
Les repas partagés de la Palette Comment ça marche? le but est de se retrouver et partager un moment convivial, chacun amène un plat à partager sucré ou salé, c’est ouvert à tous et c’est au 9 place de la poste. .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00
