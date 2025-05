Les Répet’s de LAmpli Anthèse – rue de la Vieille Forme Rochefort, 15 mai 2025 19:00, Rochefort.

Début : 2025-05-15 19:00:00

fin : 2025-05-15 22:00:00

2025-05-15

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson…

rue de la Vieille Forme La Poudrière

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : Les Répet’s de LAmpli Anthèse

Live rehearsal time in front of an audience of members (for an evening or for life) in la Poudrière, a chance to try out, to show off, to confront, and to exchange ideas about a working time over a sandwich and a drink…

German : Les Répet’s de LAmpli Anthèse

Live-Probezeit vor einem Publikum von Mitgliedern (für einen Abend oder ein Leben lang) in der Poudrière, Geschichte zum Ausprobieren, sich zeigen, konfrontieren und sich über eine Arbeitszeit bei einem Sandwich und einem Getränk austauschen…

Italiano : Les Répet’s de LAmpli Anthèse

Prove? Dal vivo davanti a un pubblico di soci (per una sera o per tutta la vita) a La Poudrière, un’occasione per provare, esibirsi, confrontarsi e scambiare idee davanti a un panino e a un drink?

Espanol : Les Répet’s de LAmpli Anthèse

Tiempo de ensayo… en directo ante un público de socios (para una noche o para toda la vida) en La Poudrière, oportunidad de probar cosas, lucirse, comparar notas e intercambiar ideas mientras se toma un bocadillo y una copa..

