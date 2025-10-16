Les Répet’s de LAmpli Décembre rue de la Vieille Forme Rochefort

Les Répet’s de LAmpli Décembre rue de la Vieille Forme Rochefort jeudi 16 octobre 2025.

Les Répet’s de LAmpli Décembre

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-16 19:00:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

2025-10-16

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson…

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : Les Répet’s de LAmpli December

Live rehearsal time in front of an audience of members (one-night or lifetime) at La Poudrière, every other Thursday, to try things out, show off, compare notes, and chat over a sandwich and a drink…

German : Die Proben von LAmpli Dezember

Live-Proben vor einem Publikum aus Mitgliedern (für einen Abend oder auf Lebenszeit) in der Poudrière, jeden zweiten Donnerstag, um auszuprobieren, sich zu präsentieren, sich zu messen und sich bei einem Sandwich und einem Getränk über die Arbeit auszutauschen…

Italiano :

Prove dal vivo davanti a un pubblico di soci (per una sera o per tutta la vita) a La Poudrière, un giovedì sì e uno no, un’occasione per provare, mostrare, confrontarsi e scambiare idee davanti a un panino e un drink?

Espanol :

Ensayos en directo ante un público de socios (para una tarde o para toda la vida) en La Poudrière, un jueves sí y otro no, una oportunidad para probar cosas, lucirse, comparar notas e intercambiar ideas mientras se toma un bocadillo y una copa?

