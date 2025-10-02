Les Répet’s de LAmpli Furieux mais sages rue de la Vieille Forme Rochefort

Les Répet’s de LAmpli Furieux mais sages rue de la Vieille Forme Rochefort jeudi 2 octobre 2025.

Les Répet’s de LAmpli Furieux mais sages

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02 22:00:00

2025-10-02

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, à partir de 19h, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’un verre…

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : Les Répet’s de LAmpli: Furious but wise

Live rehearsal time in front of an audience of members (one-night or lifetime) at La Poudrière, every other Thursday, starting at 7pm, to try things out, show off, compare notes, and chat over a sandwich and a drink…

German : Les Répet’s de LAmpli: Wütend, aber vernünftig

Live-Proben vor einem Publikum aus Mitgliedern (für einen Abend oder auf Lebenszeit) in der Poudrière, jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr, um auszuprobieren, sich zu zeigen, sich zu messen und sich bei einem Sandwich und einem Glas Wein über die Arbeit auszutauschen…

Italiano :

Prove dal vivo davanti a un pubblico di soci (per una sera o per tutta la vita) a La Poudrière, ogni due giovedì dalle 19.00, un’occasione per sperimentare, mostrare le proprie capacità, confrontarsi e condividere il proprio lavoro davanti a un panino e un drink?

Espanol :

Ensayos en directo ante un público de socios (para una tarde o para toda la vida) en La Poudrière, cada dos jueves a partir de las 19.00 horas, una oportunidad para probar cosas, mostrar tus habilidades, comparar notas y compartir tu trabajo mientras tomas un bocadillo y una copa?

