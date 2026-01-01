Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY rue de la Vieille Forme Rochefort

Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

2026-01-29

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson…

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY

Live rehearsal time in front of an audience of members (one-nighters or lifelong) at La Poudrière, to try things out, show off, compare notes, and chat over a sandwich and a drink…

