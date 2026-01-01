Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY rue de la Vieille Forme Rochefort

Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY rue de la Vieille Forme Rochefort jeudi 29 janvier 2026.

Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 19:00:00
fin : 2026-01-29 22:00:00

Date(s) :
2026-01-29

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson…
  .

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73  lampli.rochefort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY

Live rehearsal time in front of an audience of members (one-nighters or lifelong) at La Poudrière, to try things out, show off, compare notes, and chat over a sandwich and a drink…

L’événement Les Répet’s de LAmpli JUSTE JOCKEY Rochefort a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan