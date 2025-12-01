Les Répet’s de LAmpli LAETITIA TAILIER rue de la Vieille Forme Rochefort
Les Répet’s de LAmpli LAETITIA TAILIER rue de la Vieille Forme Rochefort jeudi 11 décembre 2025.
Les Répet’s de LAmpli LAETITIA TAILIER
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2025-12-11 22:00:00
Date(s) :
2025-12-11
Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, à partir de 19h, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une bière…
.
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com
English : Les Répet’s de LAmpli LAETITIA TAILIER
Live rehearsal time in front of an audience of members (one-night or lifetime) at La Poudrière, every other Thursday, starting at 7pm, to try things out, show off, compare notes, and chat over a sandwich and a beer…
L’événement Les Répet’s de LAmpli LAETITIA TAILIER Rochefort a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan