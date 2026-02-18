Les Répet’s de LAmpli TILL’ rue de la Vieille Forme Rochefort

Les Répet’s de LAmpli TILL’

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une bière…

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rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

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English : Les Répet’s de LAmpli TILL’

A live rehearsal in front of an audience of members (whether one-off or long-standing) at La Poudrière a chance to have a go, show what you’ve got, test your skills, and chat about the performance over a sandwich and a beer…

L’événement Les Répet’s de LAmpli TILL’ Rochefort a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan