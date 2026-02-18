Les Répet’s de LAmpli TILL’ rue de la Vieille Forme Rochefort
Les Répet’s de LAmpli TILL’ rue de la Vieille Forme Rochefort jeudi 2 avril 2026.
Les Répet’s de LAmpli TILL’
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02 22:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une bière…
.
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Répet’s de LAmpli TILL’
A live rehearsal in front of an audience of members (whether one-off or long-standing) at La Poudrière a chance to have a go, show what you’ve got, test your skills, and chat about the performance over a sandwich and a beer…
L’événement Les Répet’s de LAmpli TILL’ Rochefort a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Visite guidée du Pont Transbordeur Pôle d’accueil côté Rochefort Rochefort 31 mars 2026
- Visite guidée Rochefort se dévoile Musée Hèbre Rochefort 31 mars 2026
- Visite guidée les hôtels particuliers Musée Hèbre Rochefort 2 avril 2026
- Soirée slam, stand-up et scène ouverte chemin de la vieille forme Rochefort 3 avril 2026
- Projection 2024, les toits de Paris en Seine Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort 3 avril 2026