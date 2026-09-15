Les Répet’s de LAmpli – Wonky Stoats rue de la Vieille Forme Rochefort
jeudi 17 septembre 2026 · rue de la Vieille Forme · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Les Répet’s de LAmpli – Wonky Stoats
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, à partir de 19h, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une bière…
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rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com
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English : LAmpli’s Rehearsals – Wonky Stoats
Live rehearsal sessions in front of an audience of members (whether one-off or lifelong) at La Poudrière, every other Thursday from 7 pm, as a chance to have a go, show what you can do, test your skills against others, and chat about your work over a sandwich and a beer…
L’événement Les Répet’s de LAmpli – Wonky Stoats Rochefort a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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