Les reporters de guerre pendant l’été 1944 Musée de la Bataille de Normandie Bayeux

Les reporters de guerre pendant l’été 1944 Musée de la Bataille de Normandie Bayeux lundi 20 octobre 2025.

Les reporters de guerre pendant l’été 1944

Musée de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 16:00:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-30

Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre , des visites de 30 min sont proposées au Musée mémorial de la Bataille de Normandie sur le travail des reporters pendant l’été 1944.

Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre , des visites de 30 min sont proposées au Musée mémorial de la Bataille de Normandie sur le travail des reporters pendant l’été 1944. .

Musée de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 27 84 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

English : Les reporters de guerre pendant l’été 1944

As part of the Bayeux Calvados Normandy War Correspondents’ Award, 30-minute visits are offered to the Battle of Normandy Memorial Museum, focusing on the work of reporters during the summer of 1944.

German : Les reporters de guerre pendant l’été 1944

Im Rahmen des Preises Bayeux Calvados Normandie für Kriegsberichterstatter werden im Musée mémorial de la Bataille de Normandie 30-minütige Führungen über die Arbeit von Reportern im Sommer 1944 angeboten.

Italiano :

Nell’ambito del Premio dei Corrispondenti di Guerra di Bayeux Calvados Normandia, vengono offerte visite di 30 minuti al Museo Memoriale della Battaglia di Normandia per conoscere il lavoro dei reporter durante l’estate del 1944.

Espanol :

En el marco del Premio de Corresponsales de Guerra de Bayeux Calvados Normandía, se ofrecen visitas de 30 minutos al Museo Memorial de la Batalla de Normandía para conocer el trabajo de los reporteros durante el verano de 1944.

L’événement Les reporters de guerre pendant l’été 1944 Bayeux a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Bayeux Intercom