LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DES MOSAÏQUES ROMAINES DANS L’EMPIRE ROMAIN

2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La mosaïque romaine, art majeur de l’Antiquité, représente avec réalisme une grande diversité d’animaux, du IIe s. av. J.-C. au Ve s. ap. J.-C.

Dans le monde romain, la mosaïque — composée de tesselles de matériaux variés — connaît un développement exceptionnel et s’impose comme l’une des formes les plus abouties de l’art, rivalisant avec la fresque, la sculpture et l’architecture. D’une grande richesse et d’un réalisme remarquable, elle représente de nombreux animaux mollusques, arachnides, crustacés, poissons, reptiles, oiseaux ou mammifères, de la souris à l’éléphant. Les œuvres présentées datent du IIᵉ siècle av. J.-C. au Vᵉ siècle apr. J.-C.

Par André Lopez, docteur d’université, zoologiste, entomologiste, Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

Entrée libre. .

2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DES MOSAÏQUES ROMAINES DANS L’EMPIRE ROMAIN

Roman mosaics, a major art form of antiquity, realistically depict a wide variety of animals from the 2nd c. BC to the 5th c. AD.

L’événement LES REPRÉSENTATIONS ANIMALES DES MOSAÏQUES ROMAINES DANS L’EMPIRE ROMAIN Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34