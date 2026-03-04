Les réseaux sociaux au banc des accusés, Théâtre Pitoëff, Genève

Les réseaux sociaux au banc des accusés Dimanche 8 mars, 19h30 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/les-reseaux-sociaux-au-banc-des-accuses/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T19:30:00+01:00 – 2026-03-08T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T19:30:00+01:00 – 2026-03-08T23:00:00+01:00

Les réseaux sociaux vont parfois jusqu’à tuer. Leurs effets dramatiques sur la santé mentale des jeunes sont scientifiquement prouvés. Pourtant, la logique perverse du capitalisme algorithmique et de l’économie de la surveillance rendent l’action corrective difficile. Appuyés par la société civile, plus de cent gouvernements dans le monde s’interrogent aujourd’hui sur la meilleure façon de protéger les enfants des méfaits des écrans. Dotés de moyens illimités, les titans de la tech continuent pourtant de nier toute responsabilité. Le moment est-il venu de porter le combat sur le terrain judiciaire ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

On ne désinventera pas la technologie et les réseaux sociaux. Mais comment vivre aujourd’hui en tirant tous les bénéfices de ce qu’ils apportent sans subir leurs effets toxiques ? Réseaux sociaux Protection des enfants

DR