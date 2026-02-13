Les réseaux sociaux, c’est vraiment gratuit ?, Médiathèque Aimé Césaire, La Courneuve

Les réseaux sociaux, c’est vraiment gratuit ? Mercredi 25 mars, 15h00 Médiathèque Aimé Césaire Seine-Saint-Denis

Médiathèque Aimé Césaire 1 mail de l’Egalité 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Comprendre le modèle gratuit financé par la publicité et les données Identifier les stratégies de captation de l’attention Questionner la valeur de nos données personnelles