Les réserves de la médiathèque Etienne Caux Médiathèque Etienne Caux Saint-Nazaire

Les réserves de la médiathèque Etienne Caux 19 et 20 septembre Médiathèque Etienne Caux Loire-Atlantique

Réservation obligatoire. Ouverture des inscriptions en septembre. Se présenter 5 min avant le départ de la visite. Le public restera en station debout pendant l’heure de la visite. Certains passages peuvent être étroits. Accès ascenseur possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

La médiathèque ouvre exceptionnellement ses réserves au public !

Depuis 2024, la médiathèque de Saint-Nazaire ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine, dévoilant ses précieuses réserves composées de près de 40 000 ouvrages, dont certains remontent au 17ème siècle.

Cette année, la découverte exceptionnelle des magasins habituellement fermés au public mettra à l’honneur les ouvrages du 18ème siècle ainsi que les fonds anciens et contemporains consacrés à la mer, à la navigation et à la construction navale.

Une occasion unique d’explorer l’héritage maritime de notre territoire à travers des documents rares et précieux.

Médiathèque Etienne Caux 6 rue Auguste Baptiste Lechat, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ Médiathèque Etienne Caux