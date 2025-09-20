Les réserves du Port-musée Le Port-Musée Douarnenez

Visite de 20 min – sur réservation (maximum 15 personnes)

14h / 14h30 / 15h / 15h30.

Rdv sur le parking du V&B, 1 impasse de Penn Ar Creac’h ZI de Pouldavid Haut, 29100 Douarnenez

Venez découvrir une des réserves de bateaux du Port-musée, celle conservant les petites unités, exceptionnellement ouverte au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette visite sera l’occasion d’évoquer l’étendue et la variété des collections du Port-musée ainsi que les missions propres à tous les Musées de France comme l’inventaire, le récolement, la conservation…

Le Port-Musée Place de l’Enfer, 29100 Douarnenez, France Douarnenez 29100 Finistère Bretagne 0298926520 https://www.port-musee.org [{« type »: « phone », « value »: « 0298926520 »}] Le Port-musée, agrandi et modernisé pendant l’hiver 2005-2006, met en scène des sociétés et des cultures maritimes en Bretagne et dans le monde… Objets, propos, films, sons, multimédias, parcours, muséographie développent une approche globale des bateaux et des hommes. Jusqu’alors essentiellement observés à travers leurs coques et la construction, ils sont désormais appréhendés dans leur totalité : voiles, avirons, moteurs, équipements de bord, objets personnels des marins… sont appelés eux aussi pour témoigner. Qu’est-ce que les bateaux ont à nous apprendre des territoires et des sociétés d’où ils proviennent ? Par quels tours et détours nous enseignent-ils la manière dont les hommes et les sociétés ont abordés l’environnement, les ressources, en un mot la planète ? En quoi sont-ils les révélateurs d’identités territoriales ? En quoi ces identités ont-elles valeur universelle ? Répondant à ces interrogations, le propos du musée est de confronter des embarcations et des objets d’âges distincts, représentatifs des cultures maritimes de parties du globe très éloignées entre elles. Il aborde l’ensemble des 200 embarcations et des 5.000 objets constituant la collection – dont seule une sélection est en présentation permanente – en examinant les raisons pour lesquelles ils sont si souvent l’expression de l’identité d’une terre ou d’un peuple.

