Lieu fondamental pour la vie d’un musée, les réserves demeurent le plus souvent cachées aux yeux du public. Elles renferment pourtant une part essentielle des collections et sont au cœur des missions du musée.

Pour sa prochaine exposition temporaire, le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô invite son public à découvrir le rôle essentiel et le fonctionnement de ces espaces, au-delà de l’image fantasmée de la caverne d’Ali-Baba ou d’un grenier où s’entasseraient des objets poussiéreux.

En s’appuyant à la fois sur les collections du musée d’art et d’histoire et celles du musée du bocage normand (collections ethnographiques), l’exposition dévoile de manière ludique et pédagogique les différents aspects des réserves et des nombreuses missions qui s’y déroulent au quotidien.

5 Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Les réserves font leur show !

Fundamental to the life of a museum, the storerooms are often hidden from public view. Yet they contain an essential part of the collections and are at the heart of the museum?s mission.

For its next temporary exhibition, the Musée d?art et d?histoire de Saint-Lô invites the public to discover the essential role and functioning of these spaces, beyond the fantasized image of « Ali-Baba?s cave » or an attic where dusty objects pile up.

Drawing on the collections of both the Musée d?Art et d?Histoire and the Musée du Bocage Normand (ethnographic collections), the exhibition provides an entertaining and educational insight into the various aspects of the storerooms and the many tasks they perform on a daily basis.

les réserves font leur show!

On view at the Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô from Sunday May 18 to Sunday September 21

German :

Die Lagerräume sind ein wichtiger Ort im Leben eines Museums und bleiben der Öffentlichkeit meist verborgen. Sie enthalten jedoch einen wesentlichen Teil der Sammlungen und stehen im Mittelpunkt der Aufgaben eines Museums.

In seiner nächsten Sonderausstellung lädt das Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô sein Publikum ein, die wichtige Rolle und die Funktionsweise dieser Räume zu entdecken, jenseits der Fantasievorstellung einer « Ali-Baba-Höhle » oder eines Dachbodens, auf dem sich verstaubte Objekte stapeln.

Die Ausstellung stützt sich auf die Sammlungen des Musée d’art et d’histoire und des Musée du bocage normand (ethnografische Sammlungen) und zeigt auf spielerische und pädagogische Weise die verschiedenen Aspekte der Lagerräume und die zahlreichen Aufgaben, die dort täglich erfüllt werden.

die Reserven machen ihre Show!

Ausstellung im Museum für Kunst und Geschichte in Saint-Lô von Sonntag, 18. Mai bis Sonntag, 21. September

Italiano :

Fondamentali per la vita di un museo, i magazzini sono spesso nascosti alla vista del pubblico. Eppure contengono una parte essenziale delle collezioni e sono al centro della missione del museo.

Per la sua prossima mostra temporanea, il Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô invita il pubblico a scoprire il ruolo essenziale e il funzionamento di questi spazi, al di là dell’immagine fantasiosa di una « grotta di Ali-Baba » o di una soffitta piena di oggetti polverosi.

Attingendo alle collezioni del Musée d’art et d’histoire e del Musée du bocage normand (collezioni etnografiche), la mostra presenta in modo divertente ed educativo i diversi aspetti dei magazzini e i numerosi compiti che svolgono quotidianamente.

le riserve fanno spettacolo!

Mostra in programma al Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô da domenica 18 maggio a domenica 21 settembre

Espanol :

Fundamentales para la vida de un museo, los almacenes suelen estar ocultos a la vista del público. Sin embargo, contienen una parte esencial de las colecciones y están en el corazón de la misión del museo.

Para su próxima exposición temporal, el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô invita al público a descubrir la función y el funcionamiento esenciales de estos espacios, más allá de la imagen fantaseada de una « cueva de Alí Babá » o de un desván lleno de objetos polvorientos.

A partir de las colecciones del Museo de Arte e Historia y del Museo del Bocage Normand (colecciones etnográficas), la exposición presenta de forma lúdica y pedagógica los diferentes aspectos de los almacenes y las múltiples tareas que desempeñan a diario.

el espectáculo de las reservas

Exposición en el Museo de Arte e Historia de Saint-Lô del domingo 18 de mayo al domingo 21 de septiembre

