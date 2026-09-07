Les résidences d’artistes : Avant-première du film Histoires de Breizh Zone Saint-Niel Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Les résidences d’artistes : Avant-première du film Histoires de Breizh

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Fin août 2024, nous recevions le réalisateur François Le Roux et son équipe pour le tournage de quelques scènes de sa comédie historique dans l’amphithéâtre du Palais des Congrès. Le film « Histoires de Breizh » sera diffusé le jeudi 1er octobre au cinéma Rex.

Au XIXème siècle en Bretagne, les oppositions sont vives entre les conservateurs et les républicains. Les antagonismes se manifestent de façon violente lors de l’ouverture des écoles de la république laïque. Corentin, un farouche républicain, prend fait et cause pour sa nièce, Angélique, élevée dans les institutions religieuses et promise au couvent. Toute une galerie de personnages pittoresques anime cette comédie historique truculente aux nombreux rebondissements. .

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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L’événement Les résidences d’artistes : Avant-première du film Histoires de Breizh Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté