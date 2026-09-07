Les résidences d’artistes : Avant-première du film Histoires de Breizh Zone Saint-Niel Pontivy
jeudi 1 octobre 2026 · Zone Saint-Niel · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Les résidences d’artistes : Avant-première du film Histoires de Breizh
Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Fin août 2024, nous recevions le réalisateur François Le Roux et son équipe pour le tournage de quelques scènes de sa comédie historique dans l’amphithéâtre du Palais des Congrès. Le film « Histoires de Breizh » sera diffusé le jeudi 1er octobre au cinéma Rex.
Au XIXème siècle en Bretagne, les oppositions sont vives entre les conservateurs et les républicains. Les antagonismes se manifestent de façon violente lors de l’ouverture des écoles de la république laïque. Corentin, un farouche républicain, prend fait et cause pour sa nièce, Angélique, élevée dans les institutions religieuses et promise au couvent. Toute une galerie de personnages pittoresques anime cette comédie historique truculente aux nombreux rebondissements. .
Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les résidences d’artistes : Avant-première du film Histoires de Breizh Pontivy a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Balade en toue cabanée Rue de la Fontaine Pontivy 16 septembre 2026
- JEP : Exposition : Le jeu « Terre des Rohan » vu par son illustratrice Espace Kenere, médiathèque Pontivy 18 septembre 2026
- JEP : Déambulation immersive dans Tréleau, balade et anecdotes Pontivy 19 septembre 2026
- JEP : Le conservatoire de Pontivy Communauté Conservatoire de Pontivy Communauté Pontivy 19 septembre 2026
- JEP : Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers au château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy 19 septembre 2026