Les résiliences Frida Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent Théâtre du Château Eu

Les résiliences Frida Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

De 6€ à 13€ A partir de 14 ans.

1 soirée 2 spectacles

On connaît Frida Kahlo par sa dimension populaire et féministe, la force symbolique de ses peintures, reflets de ses passions et de ses souffrances. En revanche, ses écrits restent inconnus. Pourtant, ils sont bouleversants par la puissance de vie et la poésie qui s’en dégagent?

Sur scène, deux comédiennes-danseuses s’en emparent pour nous faire découvrir le parcours de cette artiste-peintre au statut iconique. Rage de vivre, passion dévorante, humour irréductible face à la maladie et à la mort les deux interprètes se sont l’écho d’un rapport au monde, tout à la fois douloureux et joyeux.

Avec ce spectacle, Laurence Cordier interroge l’acte de création pour ce qu’il est avant tout une furieuse ode à la vie.

19h au Théâtre des Charmes Petite fille aux cheveux blancs

21h au Théâtre du Château Frida Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent

Restauration légère au Théâtre du Château, entre les deux spectacles. Une part de quiche et un dessert vous sont proposés au tarif de 6€.

Restauration offerte aux personnes qui choisissent de voir les deux spectacles. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

