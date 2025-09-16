Les résiliences Petite fille aux cheveux blancs Théâtre des Charmes Eu

Les résiliences Petite fille aux cheveux blancs

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

De 6€ à 13€ A partir de 8 ans.

1 soirée 2 spectacles

Yiyi est une petite fille avec de très longs cheveux blancs, comme une sirène. elle a neuf ans et a dû quitter son pays déchiré par la guerre pour survivre. Dans la classe de CE2 où elle arrive, Monsieur Kokocha demande aux élèves de lui faire un bon accueil et l’installe à côté de Riad.

Inspirée par « L’histoire authentique de Sadako Sasaki », cette pièce raconte le parcours de cette enfant qui, forcée de fuir la violence, va transformer son environnement et inspirer ceux qui l’entourent. Entre gestes tendres et jeux imaginatifs, elle questionne la guerre et ses conséquences sur la vie des enfants, mais propose aussi un voyage émouvant et porteur d’espoir sur tout ces petits riens qui nous rendent la vie si précieuse. Une invitation à réfléchir sur la résilience, la solidarité et la puissance de l’imagination.

19h au Théâtre des Charmes Petite fille aux cheveux blancs

21h au Théâtre du Château Frida Ni les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent

Restauration légère au Théâtre du Château, entre les deux spectacles. Une part de quiche et un dessert vous sont proposés au tarif de 6€.

Restauration offerte aux personnes qui choisissent de voir les deux spectacles. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

