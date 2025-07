Les résistives Molain

Eco festival consignes, lumières LED, réduction et tri des déchets, toilettes sèches..

Restauration et buvette sur place (bio) assiettes froides, crêpes sucrées et boissons.

Samedi 19 juillet

Ouverture des portes à 15h

16h Rigo-loto partagez un moment convivial où on ne se prend pas trop au sérieux

18h Disco-soupe apportez vos légumes moches pour une cession collective de cuisine solidaire et festive

20h30 particule X, Rock Jura Particule X est un trio rock/chanson française constitué de Kristof à la guitare, Manou à la basse et Stéf à la batterie. Le trio assure une grosse énergie sur scène dans un style percutant et contestataire.

22h Les colporteurs de rêve, concert-spectacle, Savoie Quand les colporteurs déclarent le rêve général, ils vous entraînent le temps d’un concert-spectacle à fredonner les espoirs d’égalité, les regards féministes ou les réalités intimistes. Le rêve général, c’est tout simplement un carnaval, celui qui crie la liberté et la joie d’être qui l’on veut, tous rassemblés dans notre espace commun le rue. Un carnaval dont on aurait décrété l’éternité.

23h30 Zoonra, electro dub, Lyon jeune artiste originaire de Lyon, Zoonra rencontre le sage Unklefil dans un projet livre commun de dub stepper, un duo atypique taillé pour la scène qui défend le projet en réarrangeant les morceaux avec une batterie acoustique.

Dimanche 20 juillet :

10h-18h

Thème « alimentation, santé, environnement »

Marché paysan artisanal, animation nature, village associatif, petite restauration, buvette, expositions

11h15 Conférence et jeux collaboratifs la sécurité sociale de l’alimentation

14h Table Ronde « l’injuste prix de notre alimentation », avec les Civam, Solidarité paysans et le Secours Catholique

16h Chorale les Dissipés

17h -la tribu du vent, spectacle jeune public et familles présenté par les colporteurs de rêves théâtre, musique et arts du cirque. Dans la cité du vent, tout va pour le mieux les éoliennes tournent, les fruits poussent, les rêves se réalisent… Mais un jour, dans l’infini des dunes, arrive un étrange voyageur. Pour remplir son sac, ce dernier est prêt à tout, quitte à bouleverser toute la vie de la cité… Une fable pétillante entre théâtre, musique, cirque, à partager en famille.

Tarif prix libre et conscient, l’objectif est de financer les frais d’organisation (technique, communication…) et de rétribuer les artistes. .

Molain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté collectifcitoyen39@gmail.com

