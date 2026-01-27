LES RÉSONANCES Mayenne

LES RÉSONANCES

RDV à la Ferme de Montaigu le samedi 25 avril

Les Résonances, organisé le 25 avril 2026 par le CPIE et Pampa! à la Ferme de Montaigu à Mayenne, est un événement inédit mêlant musiques actuelles et transitions. De 14h à 2h, venez vivre une journée festive et immersive combinant concerts immersifs en 360°, tables rondes, conférences, ateliers, village d’acteurs locaux et restauration durable. Conçu comme un laboratoire, l’événement met en avant des expérimentations concrètes en matière d’énergie, mobilité douce, alimentation et économie circulaire, tout en valorisant les initiatives locales. Pensé pour tous les publics, Les Résonances vise à inspirer, expérimenter et fédérer autour d’un futur désirable, en créant un écosystème coopératif durable.

Prix libre

Nom Spectacle Événement PAMPA!

Artiste Compagnie Molécule + Yolande Bashing + The Big Idea + Zero Gravity + Juliette Magnevasoa + Odyssée .

Ferme de Montaigu Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25

English :

Rendezvous at Ferme de Montaigu on Saturday, April 25

