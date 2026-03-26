Les ressources numériques de la Bibliothèque départementale de la Manche

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:30:00

fin : 2026-03-27 12:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Utiliser les ressources numériques de la Bibliothèque départementale de la Manche (Transat) trucs et astuces.

Un accompagnement en petit groupe pour découvrir Transat , les ressources numériques proposées par la Bibliothèque Départementale de la Manche et savoir les utiliser presse en ligne, films, auto-formations, musique, livres numériques et audio…

Gratuit et ouvert à tous, sur inscription 02.33.90.41.22 ou mediatheque@saintpairsurmer.fr .

40 Place de la Gare Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

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English : Les ressources numériques de la Bibliothèque départementale de la Manche

L’événement Les ressources numériques de la Bibliothèque départementale de la Manche Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer