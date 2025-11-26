Les Restons Calmes fêtent leurs 20 ans ! l’Estrade Bordeaux

Les Restons Calmes fêtent leurs 20 ans ! Mercredi 26 novembre, 20h30 l’Estrade Gironde

Plein tarif: 10€ / -15 ans: 8€

Les Restons Calmes fêtent leurs 20 ans !

Pour marquer cet anniversaire, la troupe vous donne rendez-vous pour 4 soirées exceptionnelles à L’Estrade.

Au programme : 4 matchs d’improvisation théâtrale haut en couleurs.

Le 26 novembre prochain les Restons Calmes affronteront la Cigue.

Chaque spectacle est unique car entièrement improvisé, seul l’arbitre de la soirée connaît les thèmes! Le tout accompagné en direct par un musicien live qui ajoutera sa touche d’imprévu.

Que vous soyez amateurs d’impro ou simples curieux, venez partager un moment drôle, surprenant et inoubliable.

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble ces 20 ans.

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

