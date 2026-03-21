Les Restos-Concert 2026 Route de Septfonds Saint-Fargeau
Les Restos-Concert 2026 Route de Septfonds Saint-Fargeau samedi 6 juin 2026.
Les Restos-Concert 2026
Route de Septfonds Les Restos-concert Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-29
Artisans, commerçants, animations, concerts et danse toute la saison estivale. Restauration sur place le midi et le soir, buvette, espace couvert. .
Route de Septfonds Les Restos-concert Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com
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English : Les Restos-Concert 2026
L’événement Les Restos-Concert 2026 Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)