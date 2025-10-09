Les résultats des fouilles archéologiques, chemin des Trablettes à Izernore Cinéma du Centre Culturel Aragon Oyonnax
Les résultats des fouilles archéologiques, chemin des Trablettes à Izernore Cinéma du Centre Culturel Aragon Oyonnax jeudi 9 octobre 2025.
Les résultats des fouilles archéologiques, chemin des Trablettes à Izernore
Cinéma du Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 18:15:00
fin : 2025-10-09 19:30:00
Date(s) :
2025-10-09
Découvrez les résultats des fouilles archéologiques, chemin des Trablettes à Izernore des objets atypiques et découvertes exceptionnelles ! Ils vous seront présentés par Andréa Jusselle et Emmanuel Ferber, archéologues à l’Inrap.
.
Cinéma du Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 49 20 42 contact@archeologie-izernore.com
English :
Discover the results of the archaeological dig on the Chemin des Trablettes in Izernore: unusual objects and exceptional discoveries! They will be presented by Andréa Jusselle and Emmanuel Ferber, Inrap archaeologists.
German :
Entdecken Sie die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen am Chemin des Trablettes in Izernore: atypische Objekte und außergewöhnliche Funde! Sie werden Ihnen von Andréa Jusselle und Emmanuel Ferber, Archäologen des Inrap, vorgestellt.
Italiano :
Scoprite i risultati dello scavo archeologico sul chemin des Trablettes a Izernore: oggetti insoliti e scoperte eccezionali! Saranno presentati da Andréa Jusselle ed Emmanuel Ferber, archeologi dell’Inrap.
Espanol :
Descubra los resultados de la excavación arqueológica en el chemin des Trablettes de Izernore: ¡objetos insólitos y descubrimientos excepcionales! Serán presentados por Andréa Jusselle y Emmanuel Ferber, arqueólogos del Inrap.
L’événement Les résultats des fouilles archéologiques, chemin des Trablettes à Izernore Oyonnax a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Haut-Bugey