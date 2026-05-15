Fleury

LES RETOURS DE PLAGE CHÂTEAU LA NÉGLY

Route des vins Fleury Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Cet été, du 8 juillet au 26 août 2026, Château La Négly vous accueille chaque mercredi pour ses Retours de plage, des soirées placées sous le signe de la détente, de la convivialité et du partage. De 18h à 22h, profitez d’un moment suspendu au domaine après votre après-midi à la plage, entre musique live, vins du domaine et planches à partager, dans une atmosphère douce et estivale.

Sur réservation par téléphone ou mail

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Route des vins Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 87 17 animateurcaveau@lanegly.fr

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English :

This summer, from July 8 to August 26, 2026, Château La Négly welcomes you every Wednesday for its Retours de plage, evenings dedicated to relaxation, conviviality and sharing. From 6pm to 10pm, enjoy a moment suspended on the estate after an afternoon on the beach, with live music, estate wines and platters to share, in a gentle, summery atmosphere.

Reservations by phone or e-mail

L’événement LES RETOURS DE PLAGE CHÂTEAU LA NÉGLY Fleury a été mis à jour le 2026-05-15 par