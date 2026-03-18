Les Rétromobiles

place Marceau Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Le rendez-vous des passionnés de l’automobile. Collections de véhicules d’époque (raid des tractions, balades des doyennes…). Tous les 1er dimanche du mois. .

place Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 19 69

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English : Les Rétromobiles

L’événement Les Rétromobiles Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole