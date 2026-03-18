Les Rétromobiles Limoges
Les Rétromobiles Limoges dimanche 5 avril 2026.
Les Rétromobiles
place Marceau Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Le rendez-vous des passionnés de l’automobile. Collections de véhicules d’époque (raid des tractions, balades des doyennes…). Tous les 1er dimanche du mois. .
place Marceau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 19 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Rétromobiles
L’événement Les Rétromobiles Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole