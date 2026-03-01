Les Rétros du Pin Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges
Les Rétros du Pin Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges dimanche 29 mars 2026.
Les Rétros du Pin
Le Pin-en-Mauges 4 Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Journée organisée par le Comité des Fêtes
Au programme de cette journée
– Balades de voitures et mobylettes anciennes (enregistrement à partir de 7h30, départ à 8h), 6 € par personne
– Exposition de voitures anciennes, mobylettes et tracteurs
– Restauration et bar sur place menu à 15 €
Inscription obligatoire .
Le Pin-en-Mauges 4 Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 87 31 53 lesretrosdupin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Day organized by the Comité des Fêtes
L’événement Les Rétros du Pin Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges