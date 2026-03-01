Les Rétros du Pin Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges

Les Rétros du Pin

Le Pin-en-Mauges 4 Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Journée organisée par le Comité des Fêtes

Au programme de cette journée

– Balades de voitures et mobylettes anciennes (enregistrement à partir de 7h30, départ à 8h), 6 € par personne

– Exposition de voitures anciennes, mobylettes et tracteurs

– Restauration et bar sur place menu à 15 €

Inscription obligatoire .

Le Pin-en-Mauges 4 Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 19 87 31 53 lesretrosdupin@gmail.com

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English :

Day organized by the Comité des Fêtes

L’événement Les Rétros du Pin Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges