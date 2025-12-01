LES RÉVEILLONS DE LA PLAGE Argelès-sur-Mer
LES RÉVEILLONS DE LA PLAGE Argelès-sur-Mer jeudi 25 décembre 2025.
LES RÉVEILLONS DE LA PLAGE
PLAGE Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 12:00:00
fin : 2026-01-03 23:59:00
Date(s) :
2025-12-25
Les Réveillons de la plage
Du jeudi 25 décembre 2025 au samedi 03 janvier 2026
Esplanade Charles Trenet
Les Réveillons de la plage vont faire pétiller votre fin d’année ! L’après-midi (de 15h00 à 19h00), les plus jeunes pourront y savourer un cockt…
.
PLAGE Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 34 58
English :
Les Réveillons de la plage
Thursday, December 25, 2025 to Saturday, January 03, 2026
Esplanade Charles Trenet
Les Réveillons de la plage will make your New Year’s Eve sparkle! In the afternoon (3:00 pm to 7:00 pm), youngsters can enjoy a cockt…
German :
Die Weckrufe am Strand
Von Donnerstag, dem 25. Dezember 2025 bis Samstag, dem 03. Januar 2026
Esplanade Charles Trenet
Les Réveillons de la plage wird Ihren Jahreswechsel prickelnd gestalten! Am Nachmittag (von 15:00 bis 19:00 Uhr) können die Jüngsten dort einen Cockt…
Italiano :
Capodanno in spiaggia
Da giovedì 25 dicembre 2025 a sabato 03 gennaio 2026
Spianata Charles Trenet
I Réveillons de la plage (Capodanno in spiaggia) faranno scintillare il vostro fine anno! Nel pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00), i giovani potranno divertirsi con…
Espanol :
Nochevieja en la playa
Del jueves 25 de diciembre de 2025 al sábado 03 de enero de 2026
Explanada Charles Trenet
Las Réveillons de la plage (Nochevieja en la playa) harán brillar su fin de año Por la tarde (de 15:00 a 19:00 h), los más pequeños podrán disfrutar de un c…
L’événement LES RÉVEILLONS DE LA PLAGE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-20 par OT D’ ARGELES SUR MER