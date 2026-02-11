Les Révélations 2026 Le Havre

Les Révélations 2026

Retrouvez les différents lieux sur le site de l’événement. Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Curieux, passionné ou simplement en quête d’inspiration ?

Le festival Les Révélations revient du 7 au 12 avril 2026 et vous ouvre les coulisses de la fabrication de l’image. Vous serez invités à participer à des expériences et des moments d’échanges sur les images en mouvement d’aujourd’hui, qu’elles soient destinées au cinéma, publiées en stories Instagram, ou créées pour vous plonger dans des univers de réalité virtuelle.

Profitez d’une programmation riche et passionnante qui vous donnera des clés pour comprendre les enjeux de l’image aujourd’hui et explorer ses multiples transformations.

Des rencontres inspirantes avec des professionnels et des créateurs pour bousculer les idées, échanger sur leurs parcours, et comprendre les enjeux actuels de l’image.

Des ateliers pratiques pour devenir acteur de la création, sur un plateau de tournage de production d’un dessin animé, en immersion sonore ou encore en réalité augmentée.

Des expériences en réalité virtuelle pour vivre l’art autrement.

Des projections et événements exclusifs dans les cinémas et salles partenaires pour aiguiser votre regard et plonger dans des univers qui font rêver toutes les générations.

Des visites inédites pour découvrir les images de notre ville sous toute ses formes.

Rejoignez-nous pourcette quatrième édition et, à nos côtés, passez de l’autre côté du miroir ! .

