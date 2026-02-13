Les revenantes, Lycée Montesquieu, Bordeaux

Les revenantes Vendredi 20 mars, 19h00 Lycée Montesquieu Gironde

gratuit, dirctement sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T19:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Les revenantes

Jean Luc Ollivier | Lycée Montesquieu

Les élèves de la spécialité théâtre évoquent des autrices de théâtre oubliées. Lutter contre l’oubli, sur scène, c’est donner des mots à entendre, mais aussi des voix. C’est donner à voir des corps, des visages, des gestes. Évoquer ces figures, c’est, par la force poétique et symbolique du théâtre, leur donner une apparence afin de les faire revivre dans notre imagination même.

Lycée Montesquieu 4 et 5 Place de Longchamps 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre du festival Cultivons notre matrimoine ! Les élèves de la spécialité théâtre évoquent des autrices de théâtre oubliées. lecture matrimoine

