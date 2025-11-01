Les Revenants du Tieffepuhl Foyer Socio-Éducatif Wœlfling-lès-Sarreguemines
Les Revenants du Tieffepuhl Foyer Socio-Éducatif Wœlfling-lès-Sarreguemines samedi 1 novembre 2025.
Les Revenants du Tieffepuhl
Foyer Socio-Éducatif 1 Impasse de la Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 17:30:00
fin : 2025-11-01 19:30:00
2025-11-01
Organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers de Woelfling.
Randonnée nocturne pour les courageux, un circuit de 5 km rempli de surprises !
Dégustez un menu de l’au-delà à la grange Metzer potage de la sorcière, fleischkäse et frites, blancheur des ténèbres.
Inscription obligatoire avant le 17/10 à l’agence postale (places limités).Tout public
Foyer Socio-Éducatif 1 Impasse de la Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est alexis.denis0675@orange.fr
English :
Organized by the Amicale des sapeurs pompiers de Woelfling.
A night walk for the courageous, a 5 km circuit full of surprises!
Enjoy a menu from the beyond at the Metzer barn: witch’s soup, fleischkäse and French fries, blancheur des ténèbres.
Registration required by 10/17 at the post office (places limited).
German :
Organisiert von der Amicale des sapeurs pompiers de Woelfling (Freundeskreis der Feuerwehr von Woelfling).
Nachtwanderung für Mutige, eine 5 km lange Strecke voller Überraschungen!
Genießen Sie ein Jenseitsmenü in der Metzer-Scheune: Hexensuppe, Fleischkäse und Pommes frites, Weiße der Finsternis.
Anmeldung vor dem 17.10. in der Postagentur erforderlich (begrenzte Plätze).
Italiano :
Organizzato dall’Associazione dei Vigili del Fuoco di Woelfling.
Una passeggiata notturna per i più coraggiosi, un circuito di 5 km pieno di sorprese!
Gustate il menu dell’aldilà del fienile Metzer: zuppa di strega, fleischkäse e patatine, blancheur des ténèbres.
Iscriversi entro il 17/10 presso l’ufficio postale (i posti sono limitati).
Espanol :
Organizado por la Asociación de Bomberos de Woelfling.
Un paseo nocturno para valientes, ¡un circuito de 5 km lleno de sorpresas!
Disfruta de un menú del más allá en el granero Metzer: sopa de bruja, fleischkäse y patatas fritas, blancheur des ténèbres.
Inscríbase antes del 17/10 en la oficina de correos (plazas limitadas).
L’événement Les Revenants du Tieffepuhl Wœlfling-lès-Sarreguemines a été mis à jour le 2025-10-06 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES