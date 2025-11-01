Les Revenants du Tieffepuhl Foyer Socio-Éducatif Wœlfling-lès-Sarreguemines

Foyer Socio-Éducatif 1 Impasse de la Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 17:30:00

fin : 2025-11-01 19:30:00

2025-11-01

Organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers de Woelfling.

Randonnée nocturne pour les courageux, un circuit de 5 km rempli de surprises !

Dégustez un menu de l’au-delà à la grange Metzer potage de la sorcière, fleischkäse et frites, blancheur des ténèbres.

Inscription obligatoire avant le 17/10 à l’agence postale (places limités).Tout public

Foyer Socio-Éducatif 1 Impasse de la Mairie Wœlfling-lès-Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est alexis.denis0675@orange.fr

English :

Organized by the Amicale des sapeurs pompiers de Woelfling.

A night walk for the courageous, a 5 km circuit full of surprises!

Enjoy a menu from the beyond at the Metzer barn: witch’s soup, fleischkäse and French fries, blancheur des ténèbres.

Registration required by 10/17 at the post office (places limited).

German :

Organisiert von der Amicale des sapeurs pompiers de Woelfling (Freundeskreis der Feuerwehr von Woelfling).

Nachtwanderung für Mutige, eine 5 km lange Strecke voller Überraschungen!

Genießen Sie ein Jenseitsmenü in der Metzer-Scheune: Hexensuppe, Fleischkäse und Pommes frites, Weiße der Finsternis.

Anmeldung vor dem 17.10. in der Postagentur erforderlich (begrenzte Plätze).

Italiano :

Organizzato dall’Associazione dei Vigili del Fuoco di Woelfling.

Una passeggiata notturna per i più coraggiosi, un circuito di 5 km pieno di sorprese!

Gustate il menu dell’aldilà del fienile Metzer: zuppa di strega, fleischkäse e patatine, blancheur des ténèbres.

Iscriversi entro il 17/10 presso l’ufficio postale (i posti sono limitati).

Espanol :

Organizado por la Asociación de Bomberos de Woelfling.

Un paseo nocturno para valientes, ¡un circuito de 5 km lleno de sorpresas!

Disfruta de un menú del más allá en el granero Metzer: sopa de bruja, fleischkäse y patatas fritas, blancheur des ténèbres.

Inscríbase antes del 17/10 en la oficina de correos (plazas limitadas).

