Caumont Centre d’Art propose de plonger dans l’univers de Cezanne à travers une soirée artistique mêlant cinéma, musique et littérature.

Au programme, la projection du film, Cezanne au Pays d’Aix, réalisé par Antoine Lassaigne, des scènes théâtralisées des Joueurs de cartes, de Cezanne et Zola et un concert, « Les Balades de Paul ». .

Caumont Centre d?Art invites you to plunge into the world of Cezanne through an artistic evening combining cinema, music and literature.

Caumont Centre d’Art schlägt vor, in die Welt von Cezanne einzutauchen, und zwar durch einen künstlerischen Abend, der Film, Musik und Literatur miteinander verbindet.

Il Caumont Centre d’Art vi invita a immergervi nel mondo di Cezanne attraverso una serata artistica che combina film, musica e letteratura.

Caumont Centre d’Art le invita a sumergirse en el universo de Cezanne a través de una velada artística que combina cine, música y literatura.

