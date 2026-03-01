Les rêves n’ont pas de genre Mairie du Coudray-Montceaux Le Coudray-Montceaux

Les rêves n’ont pas de genre

Le dimanche 8 mars à 12h, la Ville du Coudray-Montceaux diffusera un court-métrage inédit sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Mairie du Coudray-Montceaux 45 avenue Charles de Gaulle Le Coudray-Montceaux 91830 Essonne Île-de-France +33 1 64 93 81 12 h.crouillebois@lecoudraymontceaux.fr

On Sunday March 8 at 12pm, the town of Le Coudray-Montceaux will be broadcasting an original short film on its Facebook page and YouTube channel, to mark International Women?s Rights Day.

