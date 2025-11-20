Les rêves s’éveillent à Marmande Place du Marché Marmande
Les rêves s’éveillent à Marmande Place du Marché Marmande vendredi 19 décembre 2025.
Les rêves s’éveillent à Marmande
Place du Marché Place Clémenceau Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-31
2025-12-19
Marché de Noël, animations, Carrousel, jeux de pistes
Cette année encore, Marmande s’illumine et se transforme en véritable village enchanté pour célébrer les fêtes de fin d’année. Sous la thématique poétique Les rêves s’éveillent à Marmande , petits et grands sont invités à vivre des moments chaleureux, gourmands et magiques au cœur du centre-ville.
Programme
Marché de Noël, Patinoire, Carrousel, Jeux de pistes, Animations gratuites… .
Place du Marché Place Clémenceau Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Les rêves s’éveillent à Marmande
Christmas market, entertainment, carousel, treasure hunt
German : Les rêves s’éveillent à Marmande
Weihnachtsmarkt, Animationen, Karussell, Suchspiele
Italiano :
Mercatino di Natale, animazione, giostra, caccia al tesoro
Espanol : Les rêves s’éveillent à Marmande
Mercado navideño, animación, tiovivo, búsqueda del tesoro
