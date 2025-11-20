Les rêves s’éveillent à Marmande Place du Marché Marmande

Les rêves s’éveillent à Marmande

Place du Marché Place Clémenceau Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-31

2025-12-19

Marché de Noël, animations, Carrousel, jeux de pistes

Cette année encore, Marmande s’illumine et se transforme en véritable village enchanté pour célébrer les fêtes de fin d’année. Sous la thématique poétique Les rêves s’éveillent à Marmande , petits et grands sont invités à vivre des moments chaleureux, gourmands et magiques au cœur du centre-ville.

Programme

Marché de Noël, Patinoire, Carrousel, Jeux de pistes, Animations gratuites… .

English : Les rêves s’éveillent à Marmande

Christmas market, entertainment, carousel, treasure hunt

German : Les rêves s’éveillent à Marmande

Weihnachtsmarkt, Animationen, Karussell, Suchspiele

Italiano :

Mercatino di Natale, animazione, giostra, caccia al tesoro

Espanol : Les rêves s’éveillent à Marmande

Mercado navideño, animación, tiovivo, búsqueda del tesoro

