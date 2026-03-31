LES RHODODENRONS, UNE COLLECTION NATIONALE Saint-Goazec

Saint-Goazec

LES RHODODENRONS, UNE COLLECTION NATIONALE

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-01

LES RHODODENRONS, UNE COLLECTION NATIONALE

Visites, conseils de passionnés, animations pour les familles… Tout au long de la saison des rhododendrons, des rendez-vous au coeur de la collection, ponctuent l’éclatante floraison printanière.

Présents depuis la création du parc à la Belle Époque, les rhododendrons et azalées bordaient autrefois les allées principales. Certains de ces sujets désormais centenaires peuvent encore y être admirés. Aujourd’hui, avec plus de 600 variétés labellisées Collection nationale, le parc offre une véritable palette de couleurs déclinant toute la gamme de l’arc en ciel et illustrant la diversité du genre. Le parfum capiteux des azalées caduques se mêle à celui, plus épicé, des feuillages des espèces alpines tandis que de délicates azalées voisinent avec de gigantesques ‘Broughtonii’ !

En partenariat avec la Société Bretonne du Rhododendron

AU programme

Tout au long de la saison rhododendron , promenez-vous au coeur de la collection, plongez dans un bain de couleur, égarez-vous dans les allées du parc et redécouvrez un jardin remarquable. Caractéristiques, particularités, provenance, anecdotes… vous pourrez aussi découvrir toutes les richesses de notre belle collection grâce à un jeu de piste !

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 mai, des moments privilégiés de découverte, d’échanges, de conseils et de visites sont proposés.

♣ Visites accompagnées

> Le rhodo, entre botanique et culture

> Les rhodos historiques de Trévarez la visite des jardiniers

> Le rhodo dans tous les sens

♣ Activité clé en main

> Jeu de piste Rhodo, chassez les tous ! NOUVELLE VERSION

♣ Point info & stand

> Conseils de culture

> Espace conseils Le rhodo, la diversité du genre

> Espace conseil La multiplication du rhodo et conférence L’histoire du rhodo

> Le coin du collectionneur .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES RHODODENRONS, UNE COLLECTION NATIONALE

L’événement LES RHODODENRONS, UNE COLLECTION NATIONALE Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-03-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou