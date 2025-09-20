Les richesses naturelles et historiques des anciennes salines Espaces naturels sensibles des anciennes salines Château-Salins

Les richesses naturelles et historiques des anciennes salines Samedi 20 septembre, 14h30 Espaces naturels sensibles des anciennes salines Moselle

Rendez vous devant le stade de foot de Ippling.

Contact : Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine – 03 87 03 00 97

Les prairies inondables abritent discrètement des zones imprégnées de sel. Partez à la découverte de la faune et la flore lors de cette randonnée. Vous y observerez des plantes typiques du littoral marin, témoins d’un passé marqué par une histoire étroitement liée au sel.

Animation gratuite avec Thierry Gydé, animateur nature au Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Espaces naturels sensibles des anciennes salines 57170 Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 03 00 97 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@cen-lorraine.fr »}] Le site des Anciennes Salines est une friche industrielle. Des inventaires ont permis l’intégration du site au titre des Espaces Naturels Sensibles du département de la Moselle en 1995. L’intérêt du site porte sur sa grande diversité et la juxtaposition de milieux semi-tourbeux, pelouses sèches, marais, mares et étang, forêt de résineux liés à son origine industrielle.

