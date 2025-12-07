Les richesses patrimoniales de la forêt Haguenau

Les richesses patrimoniales de la forêt

La forêt indivise de Haguenau présente de nombreux patrimoines, qu’ils soient historiques ou naturels. Le temps d’une immersion en forêt vous serez guidés par l’association Action Défense Nature à la découverte de quelques trésors de notre patrimoine forestier local.

Rdv au parking du cimetière de Soufflenheim.

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

English :

The undivided forest of Haguenau offers a wealth of historical and natural heritage. The Action Défense Nature association will guide you through the forest to discover some of the treasures of our local forest heritage.

German :

Der ungeteilte Wald von Haguenau bietet zahlreiche historische und natürliche Schätze. Bei einem Ausflug in den Wald werden Sie von der Organisation Action Défense Nature geführt, um einige Schätze unseres lokalen Walderbes zu entdecken.

Italiano :

La foresta indivisa di Haguenau offre un ricco patrimonio storico e naturale. L’associazione Action Défense Nature vi guiderà attraverso la foresta per scoprire alcuni dei tesori del nostro patrimonio forestale locale.

Espanol :

El bosque indiviso de Haguenau ofrece un rico patrimonio histórico y natural. La asociación Action Défense Nature le guiará por el bosque para descubrir algunos de los tesoros de nuestro patrimonio forestal local.

