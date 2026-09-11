Informations pratiques

Haguenau

Les richesses patrimoniales de la forêt

Route de Koenigsbruck à Soufflenheim Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29 11:30:00

Date(s) :

2026-11-29

La forêt indivise de Haguenau présente de nombreux patrimoines, qu’ils soient historiques ou naturels. Le temps d’une immersion en forêt vous serez guidés par l’association Action Défense Nature à la découverte de quelques trésors de notre patrimoine forestier local.

La forêt indivise de Haguenau présente de nombreux patrimoines, qu’ils soient historiques ou naturels. Le temps d’une immersion en forêt vous serez guidés par l’association Action Défense Nature à la découverte de quelques trésors de notre patrimoine forestier local.

Sortie adaptée à tous

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 27 novembre à 17h 0 .

Route de Koenigsbruck à Soufflenheim Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

The undivided forest of Haguenau offers a wealth of historical and natural heritage. The Action Défense Nature association will guide you through the forest to discover some of the treasures of our local forest heritage.

L’événement Les richesses patrimoniales de la forêt Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau