Les Ripailles-Banquet Historique Ventron 21 juin 2025

Vosges

Les Ripailles-Banquet Historique 20 Route de Remiremont Ventron Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 19:30:00

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

Venez festoyer et fêter l’époque antique et médiévale à la Taverne du Kos dans une ambiance d’époque où breuvages, mets, artifices et animations seront au menu !Le programme et les informations détaillées sont à retrouver sur www.ledomainedukos.fr. Formule adulte ou Luron (-12 ans). Banquet sur réservation, places limitées. Paiement à la réservation. Réservation en ligne via https://www.labelgliss.com/taverne.Tout public

20 Route de Remiremont

Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 19 07 ledomaine@ledomainedukos.fr

English :

Come feast and celebrate ancient and medieval times at the Taverne du Kos, where drinks, food, fireworks and entertainment will all be on the menu! Detailed information and the program can be found at www.ledomainedukos.fr. Adult formula or Luron (under 12). Banquet must be booked in advance, places are limited. Payment on reservation. Online booking via https://www.labelgliss.com/taverne.

German :

Feiern Sie in der Taverne du Kos die antike und mittelalterliche Zeit in einem epochalen Ambiente mit Getränken, Speisen, Feuerwerk und Unterhaltung! Das Programm und detaillierte Informationen finden Sie unter www.ledomainedukos.fr. Erwachsene oder Luron (-12 Jahre). Bankett auf Reservierung, begrenzte Plätze. Zahlung bei der Reservierung. Online-Reservierung über https://www.labelgliss.com/taverne.

Italiano :

Venite a festeggiare l’epoca antica e medievale alla Taverne du Kos in un’atmosfera d’epoca dove bevande, cibo, fuochi d’artificio e intrattenimento saranno presenti nel menu! Il programma e le informazioni dettagliate sono disponibili su www.ledomainedukos.fr. Formula adulto o lurone (sotto i 12 anni). Il banchetto deve essere prenotato in anticipo, i posti sono limitati. Pagamento alla prenotazione. Prenotazione online su https://www.labelgliss.com/taverne.

Espanol :

Venga a festejar y celebrar la época antigua y medieval en la Taverne du Kos, en un ambiente de época en el que no faltarán las bebidas, la comida, los fuegos artificiales y el entretenimiento. El programa y la información detallada se encuentran en www.ledomainedukos.fr. Fórmula adulto o lurón (menores de 12 años). El banquete debe reservarse con antelación, las plazas son limitadas. Pago en el momento de la reserva. Reservas en línea en https://www.labelgliss.com/taverne.

