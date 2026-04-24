Les Ripailles de la Charité CCAS Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne

Lavault-Sainte-Anne

Les Ripailles de la Charité

CCAS Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-30 2026-08-13 2026-09-03 2026-09-17

Food court éphémère, commerçants ambulants, food-trucks, bière-truck, produits locaux, ambiance musicale, dj et concerts. Soirée afterwork, conviviale, tout public, entrée libre.

.

CCAS Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 32 77 78 montlucon@biere-truck.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ephemeral food court, strolling traders, food-trucks, beer-truck, local produce, musical atmosphere, dj and concerts. Friendly afterwork evening for all, free admission.

L’événement Les Ripailles de la Charité Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme