Les Ripailles par Bière Truck

Salle Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Les Ripailles par Bière Truck s’installent Peyrehorade.

Les Ripailles par Bière Truck s’installent à la Salle Aspremont.

À partir de 19h, venez découvrir une ambiance rétro gaming avec les grands classiques des jeux vidéos qui ont marqué des générations.

À 20h le duo LIRAH, porté par la chanteuse et actrice brésilienne Livia Guedes, vous embarque dans un univers poétique et vibrant, où se mêlent bossa nova, samba, salsa, jazz, reggae et sons afro-brésiliens.

À 22h le groupe OGS. Préparez-vous à recevoir une bonne dose de WATTS.

Le power trio familial OGS va enflammer la salle avec ses reprises et compositions pop rock !

Les deux frères, Tom (guitare, chant) et Noé (batterie), entraînent leur père Julien (basse) sur scène pour une ambiance électrique.

Côté restauration Roule ma Crêpe, la Kaz’ SO-NY (cuisine réunionnaise), la ferme du Gioulé et Bière Truck Landes et Gironde. .

Salle Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 02 79 18 landes@biere-truck.fr

English : Les Ripailles par Bière Truck

Les Ripailles par Bière Truck set up shop in Peyrehorade.

German : Les Ripailles par Bière Truck

Les Ripailles par Bière Truck lässt sich in Peyrehorade nieder.

Italiano :

Les Ripailles par Bière Truck allestito a Peyrehorade.

Espanol : Les Ripailles par Bière Truck

Les Ripailles par Bière Truck se instala en Peyrehorade.

L’événement Les Ripailles par Bière Truck Peyrehorade a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans