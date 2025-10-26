LES RITES FUNERAIRES A L’EPOQUE ANTIQUE Musée archéologique départemental Jublains
Début : 2025-10-26 14:30:00
fin : 2025-10-26 16:00:00
2025-10-26
Le Musée archéologique de Jublains propose une visite sur les rites funéraires à l’époque antique.
Qui dit vie, dit aussi mort. Nos villes sont toutes marquées, aujourd’hui et dans le passé, par les hommes qui y vivent et qui y meurent. L’envie d’honorer les morts, tout comme la crainte et la fascination envers eux, a traversé les siècles. Les rites funéraires varient d’une époque à une autre et d’une région à une autre, mais restent une des questions les plus captivantes de notre passé. Venez découvrir quel destin était réservé aux Romains qui ont habité et qui sont morts à Noviodunum.
Réservation conseillée, places limitées 02 43 58 13 20
English :
The Jublains Archaeological Museum offers a tour of funeral rites in ancient times.
German :
Das Archäologische Museum in Jublains bietet eine Tour zu den Bestattungsriten in der Antike an.
Italiano :
Il Museo archeologico di Jublains propone una visita ai riti funebri dell’antichità.
Espanol :
El Museo Arqueológico de Jublains propone un recorrido por los ritos funerarios en la Antigüedad.
