LES RITES FUNERAIRES A L’EPOQUE ANTIQUE Musée archéologique départemental Jublains

LES RITES FUNERAIRES A L’EPOQUE ANTIQUE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Le Musée archéologique de Jublains propose une visite sur les rites funéraires à l’époque antique.

Qui dit vie, dit aussi mort. Nos villes sont toutes marquées, aujourd’hui et dans le passé, par les hommes qui y vivent et qui y meurent. L’envie d’honorer les morts, tout comme la crainte et la fascination envers eux, a traversé les siècles. Les rites funéraires varient d’une époque à une autre et d’une région à une autre, mais restent une des questions les plus captivantes de notre passé. Venez découvrir quel destin était réservé aux Romains qui ont habité et qui sont morts à Noviodunum.

Réservation conseillée, places limitées 02 43 58 13 20

Public Adultes .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

English :

The Jublains Archaeological Museum offers a tour of funeral rites in ancient times.

German :

Das Archäologische Museum in Jublains bietet eine Tour zu den Bestattungsriten in der Antike an.

Italiano :

Il Museo archeologico di Jublains propone una visita ai riti funebri dell’antichità.

Espanol :

El Museo Arqueológico de Jublains propone un recorrido por los ritos funerarios en la Antigüedad.

