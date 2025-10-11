LES RITUELS DU THÉÂTRE DUPONT Pont de la Tortière Nantes

LES RITUELS DU THÉÂTRE DUPONT Pont de la Tortière Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 15:00 – 19:00

Gratuit : oui gratuit ???? : Concert et Ateliers gratuits(inscription par mail conseillée)???? : Buvette sur place (espèces et CB) Tout public

On vous invite, le samedi 11 octobre, pour les Rituels du Théâtre DuPont.Qui dit octobre, dit automne : période de transitions et de changements. On prend soin de nos morts et on célèbre la vie.Chaque culture a ses traditions et ses rituels pour traverser cette époque de l’année, où les pratiques artistiques ne sont jamais bien loin. Ainsi on vous propose : > 15h00Conférence-Atelieravec L’acteur Pèlerin (Arnaud Pelletier)Introduction de son travail et proposition d’un atelier pour partager un rituel issu de la culture mexicaine, afin de marquer l’instant et la rencontre(participation libre) > 15h20Rituel et Cerfs-Volantsavec la Cie ArmadilloRencontre avec la culture guatémaltèque autour de ce rituel traditionnel qui marque le passage entre la saison des pluies et la saison sèche, mais aussi le passage entre la vie et la mort. > 16h00Rendez-Vous Art SantéMusique et respiration en mouvements (guidés)avec Rodrigo Becerra – musicien(participation libre) > 18h00Nymphereprises pop rock

