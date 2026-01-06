Les rives à voix haute Lecture adulte Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz

Les rives à voix haute Lecture adulte

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Venez découvrir l’univers du fleuve Mississipi… Voyagez à travers la lecture à voix haute de romans choisis. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz

Plongez dans la magie du Mississipi sauvage, dans ses forces, ses mystères et son côté sombre… Retracez l’histoire et écoutez les aventures de ceux qui ont partagé son atmosphère…

uniquement sur réservation via le lien billetweb ici

public adulte

durée 45 min

Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz

English :

Discover the world of the Mississippi River… Take a trip through the reading of selected novels. Meet at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz

