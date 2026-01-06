Les rives à voix haute Lecture adulte Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz
Les rives à voix haute Lecture adulte Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz vendredi 13 mars 2026.
Les rives à voix haute Lecture adulte
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 20:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Venez découvrir l’univers du fleuve Mississipi… Voyagez à travers la lecture à voix haute de romans choisis. Rendez-vous à la bibliothèque de l’Aqueduc d’Arthon à Chaumes-en-Retz
Plongez dans la magie du Mississipi sauvage, dans ses forces, ses mystères et son côté sombre… Retracez l’histoire et écoutez les aventures de ceux qui ont partagé son atmosphère…
Pratique
uniquement sur réservation via le lien billetweb ici
public adulte
durée 45 min
Arthon-en-Retz 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 61 84 32 bibliotheques@chaumesenretz
English :
Discover the world of the Mississippi River… Take a trip through the reading of selected novels. Meet at the Aqueduc d’Arthon library in Chaumes-en-Retz
