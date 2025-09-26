Les Rives du Doc festival des documentaires Rue du Val Chevrier Val d’Oust

La 1ère édition du Festival des documentaires, films, sons, BD vous invite à une véritable traversée du réel une exploration sensible et engagée à travers des films, des créations sonores et des bandes dessinées documentaires. C’est l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de voir et d’entendre le monde autrement. Le documentaire y devient une fenêtre ouverte sur les autres autant que sur nous-mêmes, un espace de réflexion partagée. Trois grands thèmes guideront ce parcours « Paysages et transitions », « Expériences de jeunesse », et « Frontières et migrations ». Un programme pensé comme trois traversées, d’une rive à l’autre

Vendredi 26 septembre

18h30 Ouverture festive avec Batukacouak, percussions afro‑brésiliennes, de la mairie au village

19h Discours d’inauguration.

20h Projection du court-métrage “Marcel Bergamasco”, réalisé par les élèves du Collège Beaumanoir, suivie d’un échange avec Vincent Soubigou et les élèves

20h45 Film d’ouverture “Dastum, la maison des sources” (2024, Giuseppe De Vecchi), suivi d’une rencontre animée par Plum’FM

22h15 Fest-noz avec Olva et les invités du film guitares, chants, danses… tous en ronde

Soirée entière Ouverture de l’espace BD‑librairie, en partenariat avec la médiathèque, la librairie La Grange aux Livres, le festival Formats…, pour bouquiner, rencontrer auteurs et illustrateurs.

Samedi 27 septembre

11h Projection-rencontre de “Taming the Garden” (Salomé Jashi, 2021), section Paysages-Transition, présentée par Nicolas Le Gac (J’ai vu un documentaire, Lorient)

11h30 Écoute-rencontre des documentaires sonores “Inside Kaboul” (2022) et “Outside Kaboul” (2024) de Caroline Gillet, section Frontières-Migration

14h “Numéro 387, disparu en Méditerranée” (Madeleine Leroyer, 2019), section Frontières-Migration ; suivi d’une rencontre avec la réalisatrice

14h30 Carte blanche à Daniel Deshays — masterclass sur les “Traces sonores du documentaire”

15h Instant Coup de cœur BD présentation par la médiathèque et la librairie, suivie d’une rencontre avec Renan Coquin (BD “Enfermé”)

16h Table ronde sur “La création d’un documentaire” avec des auteur·ices et réalisateur·ices de l’ARBRE (Association des auteurs réalisateurs en Bretagne)

18h Projection-rencontre de “Le temps qui passe” (2025), série documentaire collective (Passeur d’images et de sons), avec la monteuse Pomme Carteret, les réalisateurs et les protagonistes

21h Projection-rencontre de “Dans la vie je me suis perdu” (2024, Françoise Bouard et Régis Blanchard), section Expériences de jeunesse, suivie d’un échange avec les réalisateurs et des jeunes du centre éducatif

22h30 Concert Melocotton salsa, cumbia, reggaeton, grooves et ambiance collective

Toute la journée Accès libre aux projections de courts métrages et animations, écoutes de podcasts, et à l’espace BD‑librairie.

Dimanche 28 septembre

Programme tonique avec

“Ochre and Inch” (Jales Bradley), section Frontières‑Migration, suivie d’une rencontre

“La rivière” (Dominique Marchais), section Paysages-Transition

“Ce n’est qu’un au revoir” (Guillaume Brac), section Expériences de jeunesse

Écoutes En studio, “Loire” de Sophie Berger, section Paysages-Transition, suivi d’un échange.

La BD‑librairie reste ouverte, avec rencontres tout au long du week‑end.

Réservation en ligne recommandée, mais billetterie ouverte sur place également. .

Rue du Val Chevrier Le Roc Saint-André Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne

