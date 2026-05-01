Les rochambolesques de Printemps Lieu-dit Rochambeau Soulaines-sur-Aubance

Soulaines-sur-Aubance

Les rochambolesques de Printemps

Lieu-dit Rochambeau Domaine Rochambeau Soulaines-sur-Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Repas bio, dégustation, marché de producteurs, artisanat, vente de vins au chai… randonnée, etc. .

Lieu-dit Rochambeau Domaine Rochambeau Soulaines-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 82 26 rochambeau@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les rochambolesques de Printemps Soulaines-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Angers