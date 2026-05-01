Les rochambolesques de Printemps Lieu-dit Rochambeau Soulaines-sur-Aubance
Les rochambolesques de Printemps Lieu-dit Rochambeau Soulaines-sur-Aubance samedi 9 mai 2026.
Soulaines-sur-Aubance
Les rochambolesques de Printemps
Lieu-dit Rochambeau Domaine Rochambeau Soulaines-sur-Aubance Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Repas bio, dégustation, marché de producteurs, artisanat, vente de vins au chai… randonnée, etc. .
Lieu-dit Rochambeau Domaine Rochambeau Soulaines-sur-Aubance 49610 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 82 26 rochambeau@wanadoo.fr
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English :
L’événement Les rochambolesques de Printemps Soulaines-sur-Aubance a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Angers