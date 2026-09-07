Les Roches Rouges, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Les Roches Rouges Lundi 21 septembre, 19h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T19:30:00+02:00 – 2026-09-21T21:01:00+02:00

Fin : 2026-09-21T19:30:00+02:00 – 2026-09-21T21:01:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=EG461 »}]

Avant-première ! – Sur la Côte d’Azur, deux bandes d’enfants s’affrontent à leur jeu favori : sauter des rochers rouges de la Méditerranée. Géo, 5 ans à peine, découvre le temps d’un été un monde o… Auditorium de Seynod Les Roches Rouges