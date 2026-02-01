Les Rockers Solidaires du Secours Populaire Espace Cabaret Vauban Brest
Les Rockers Solidaires du Secours Populaire Espace Cabaret Vauban Brest vendredi 27 février 2026.
Les Rockers Solidaires du Secours Populaire
Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Rock, blues, zouk… Son brut, énergie punk et que du local en circuit court pour cette soirée placée sous le signe de la solidarité ! Au programme
– Horizontal Francis
– Grassman vs Bigfoot
– Spernot et Coup Coup
Tout première édition organisée au profit des actions de solidarité du Secours Populaire. .
Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Rockers Solidaires du Secours Populaire
L’événement Les Rockers Solidaires du Secours Populaire Brest a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue