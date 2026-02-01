Les Rockers Solidaires du Secours Populaire Espace Cabaret Vauban Brest

Les Rockers Solidaires du Secours Populaire

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Rock, blues, zouk… Son brut, énergie punk et que du local en circuit court pour cette soirée placée sous le signe de la solidarité ! Au programme

– Horizontal Francis

– Grassman vs Bigfoot

– Spernot et Coup Coup

Tout première édition organisée au profit des actions de solidarité du Secours Populaire. .

English : Les Rockers Solidaires du Secours Populaire

